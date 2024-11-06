Стало известно, какое государство захотело стать новым штатом США

Свыше половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в Соединенные Штаты в качестве штата на референдуме о статусе острова. Об этом пишет газета El Nuevo Día.

По данным портала, за вхождение в США проголосовали 56,82% пуэрториканцев после обработки 91,35% голосов.

Кроме того, 30,85% участников референдума высказались за независимость, еще 12,33% — за сохранение текущего статуса.

Напомним, что Пуэрто-Рико — неинкорпорированная территория США в Карибском море с 1898 года. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах.

В Пуэрто-Рико несколько раз проходили референдумы о статусе, на которых жители голосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США.