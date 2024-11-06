Стало известно о планах Байдена и Харрис позвонить Трампу

Действующий глава США Джо Байден и кандидат в американские главы от Демократической партии Камала Харрис готовятся позвонить одержавшему на выборах победу Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и Белому дому.

По данным телеканала, Харрис планирует позвонить Трампу до конца дня, чтобы поздравить его с победой на выборах. Также она намерена выступить с публичной речью. Точное время звонка и выступления пока не определено, в настоящее время Харрис работает над своим обращением к нации.

Также в течение дня выступить с публичной речью о результатах выборов и позвонить Трампу с поздравлениями собирается Байден.

«Президент планирует предпринять все те шаги, которые Трамп не сделал, когда Байден победил в 2020 году: поздравить с победой, пригласить в Белый дом и присутствовать на его инаугурации», — говорится в тексте.

Время его звонка и выступления пока не утверждено.