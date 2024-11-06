Welt: Трамп выиграл выборы, уловив "знамения времени"

Республиканец Дональд Трамп смог одержать победу на президентских выборах в США, поскольку смог уловить "знамения времени", поняв, какие проблемы беспокоят большинство американцев. Такое мнение приводится в материале германской газеты Die Welt.

По ее оценкам, благодаря своему уникальному политическому чутью Трамп снова уловил, что беспокоит большинство американцев. В своей предвыборной кампании Трамп сделал акцент на проблеме высоких потребительских цен, незаконной миграции и неспособности Вашингтона влиять на глобальные конфликты. Отмечается, что республиканец апеллировал к людям, недовольным попранием традиционных ценностей в стране.

Die Welt пишет, что многие граждане США считают, что их жизнь во время президентского срока Трампа была более благополучной по сравнению с последними четырьмя годами правления Джо Байдена и Камалы Харрис. Газета полагает, что кандидат от Демократической партии не смогла эффективно противостоять Трампу, несмотря на попытки представить его как угрозу для страны. Выборы показали, что ее аргументы не нашли отклика у избирателей. Издание подчеркивает, что итогом выборов стал не "проигрыш Харрис, а победа Трампа".