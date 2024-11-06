США в борьбе за сохранение однополярного мира отступили еще на один шаг назад. Это было сделано тогда, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани в 2024 году, сообщает обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

«Индия отказалась присоединиться к санкциям США против России. Россия поднялась с 18-го по величине торгового партнера Индии до ее четвертого и крупнейшего поставщика нефти», – говорится в материале.

Как пишет Снайдер, США давно эксплуатируют вражду между двумя крупнейшими странами мира, пытаясь использовать Индию в качестве противовеса Китаю, сдерживая КНР и вбивая клин между ней и мировым Югом.

В США заявили о необходимости сменить стратегию по Украине после выборов

Помимо кардинального сдвига в индийско-китайских отношениях, признание Индией и Китаем посредничества России путем проведения их встречи в Казани играет также важную символическую роль, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что русофобская направленность политики Соединенных Штатов Америки основана на внутриполитическом консенсусе.