В ООН готовы вместе с Трампом искать решения современных вызовов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность к сотрудничеству для поиска решений современных вызовов.

«ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для ответа на те серьёзные вызовы, с которыми сталкивается наш мир», — говорится в заявлении Генсека ООН.

Он подчеркнул, что сотрудничество США и ООН является «краеугольным камнем международных отношений».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте поздравил Трампа с победой на выборах президента США.

Трамп, выступая перед сторонниками, пообещал «остановить войны».