В Польше раскрыли причину ссоры с Россией

Польские власти сделали неправильный выбор, сблизившись с Украиной, из-за чего Варшава поссорилась с Москвой, предположил журналист Лукаш Ястржембский в разговоре с изданием Mysl Polska. В результате Польша, по его словам, оказалась в сложном положении.

За вероятными крупными переговорами кроется огромная опасность для Польши. Варшава сделала неправильный выбор в пользу Украины, которая не сильно и дружна с Польшей, — пояснил обозреватель.

Ястржембский выразил уверенность, что российская спецоперация завершится для Украины поражением, и это для Запада не секрет. Однако признать данный факт, по его словам, пока что могут далеко не все политики. Когда Варшаве придется пойти на контакт с Москвой, российская сторона может не пойти на мир, и Польша останется «у разбитого корыта», резюмировал журналист.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что Польша не готова отдавать Вооруженным силам Украины последнее, особенно в свете неудовлетворенных требований о «покаянии за Волынь» Так он прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес Варшавы, которая якобы передала самолеты МиГ-29 «только на словах».