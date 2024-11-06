Вучич заявил о вере сербов в победу Трампа, пока мир рассчитывал на Харрис

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что поздравил Дональда Трампа с победой "одним из первых в мире".

Все сторонники Камалы Харрис теперь наперебой начнут поддерживать нового президента, в то время как подавляющее большинство сербов изначально рассчитывали на Трампа, сказал он.

"В Европе многие в основном надеялись на победу Камалы Харрис, а в Сербии 90% людей надеялись на победу Трампа из-за событий 1999 года. Теперь все будут наперебой поддерживать Трампа, хотя вчера говорили, что он сам дьявол. Теперь они вспомнят, что он не совсем дьявол, даже начнут рисовать ему крылья и представлять его ангелом. Знаете, в таком подхалимстве они не умеют останавливаться", - приводит слова сербского лидера газета "Вечерне новости".

Вучич отметил, что он поздравил Трампа "либо первым, либо одним из первых в мире" и поговорил по телефону с людьми из его ближайшего окружения сегодня в шесть утра.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам телеканала Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления иностранных лидеров. Помимо президента и вице-президента, американцы выбирали треть Сената, всю Палату представителей Конгресса и губернаторов 11 штатов и 2 территорий.