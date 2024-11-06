В Израиле мужчина попытался совершить теракт на машине

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что неизвестный мужчина попытался совершить теракт на транспорте в районе поселения Шила на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изначально преступник попытался задавить несколько человек на машине, после чего вышел из транспорта и напал на прохожих. В результате два человека получили легкие ранения. Сам террорист был нейтрализован — в данный момент израильская полиция устанавливает детали произошедшего.

«Согласно первичному расследованию, террорист попытался сбить гражданских лиц в районе поселения Шила. Затем он вышел из машины и попытался совершить нападение с применением холодного оружия. Террорист был ликвидирован. Детали инцидента еще расследуются», — сообщили в пресс-службе.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о падении ракеты из Ливана в центре страны.