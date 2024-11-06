Депутат Рады призвал США к санкциям против администрации Зеленского

США следует ввести санкции против Владимира Зеленского и его администрации, чтобы заставить киевские власти согласиться на проведение выборов на Украине.

Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Рассказы Зеленского и [главы его офиса Андрея] Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье просроченного и неуполномоченного. Как показала практика, диаспора Молдовы чудесно голосует из-за рубежа, а для военнослужащих можно применить особую процедуру голосования, растянув ее на неделю. <...> Если же вы задались вопросом, а как заставить сладкую парочку провести выборы - ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть, самым простым способом для чего являются санкции США при новой администрации. <...> Достаточно ввести санкции против замглавы ОП (офиса президента - прим. ТАСС) - [Олега] Татарова, его кошельков и исполнителей указаний", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что в офисе президента понимают, что большинство представителей диаспоры и военнослужащих ВСУ не поддержат Зеленского в ходе голосования. Дубинский также информировал, что его команда подготовила обращение в Конгресс по указанному вопросу.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".