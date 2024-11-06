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Алиев поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в США. Об этом пишет РИА Новости.

Алиев поздравил Трампа с победой на выборах
© Lenta.ru

В письме глава Азербайджана подчеркнул, что Трамп в первый срок президентства уделял большое внимание отношениям между Азербайджаном и США. Алиев также отметил сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее Трампа поздравил другой лидер республики бывшего СССР — Кыргызстана — Садsh Жапаров. Он пообещал приложить усилия для развития сотрудничества Бишкека и Вашингтона.

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