У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть список людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Об этом сообщает Politico.

В издании отметили, что на протяжении многих лет Трамп во время своих выступлений и в социальных сетях «мстительно призывал преследовать, сажать, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ». Более того республиканец составил список с именами этих людей. В случае победы на выборах у Трампа вместе с «народным мандатом и властью» появится возможность совершить свою месть, утверждает Politico.

По данным издания, в списке Трампа значатся нынешний президент США Джо Байден, вице-президент и его оппонент на выборах Камала Харрис, бывший американский глава Барак Обама, экс-госсекретарь Хилари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и другие. Также в него занесены журналисты Politico. В издании считают, что Трамп хочет отомстить им за отказ раскрывать свои источники.