Президенту Грузии напомнили о ее критике Трампа

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поздравившая с победой на выборах президента США Дональда Трампа, в 2016 году его жестко критиковала, в том числе за «симпатии к России», отмечают пользователи социальных сетей в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности, приводятся высказывания Зурабишвили 8-летней давности, в которых она рассказывает о «ксенофобии» и «популизме» Дональда Трампа, а также обвиняет его в том, что он якобы «питает симпатии к России и (президенту Владимиру) Путину».

Зурабишвили также тогда сообщала о том, что президентство Трампа грозит «тяжелыми итогами» из-за его «туманных настроений» по отношению к Европе и НАТО.

В среду президент Грузии в социальных сетях поздравила с победой на выборах президента США Дональда Трампа и призвала его «поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, усилить безопасность и стабильность в регионе».

Грузинская оппозиция, флагманом которой является сейчас президент Зурабишвили, разочарована избранием Трампа, тогда как власти рассчитывают на скорую перезагрузку отношений.