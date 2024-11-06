Инаугурация Дональда Трампа, одерживающего победу на президентских выборах в США, состоится 20 января, сообщает USA Today.

«Следующая церемония инаугурации состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Она пройдёт в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия», — пишет издание.

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До и после инаугурации должны пройти и другие праздничные мероприятия, включая инаугурационный парад и инаугурационные балы.

Как ожидается, голосование коллегии выборщиков пройдёт 17 декабря, а подсчёт голосов и утверждение итогов выборов назначено на 6 января.