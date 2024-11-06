Тайвань намерен сотрудничать с Трампом

Тайвань рассчитывает на продолжение сотрудничества с США для достижения региональной стабильности и процветания.

Об этом заявил глава администрации острова Лай Циндэ, поздравляя республиканца Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах в Соединенных Штатах.

"Искренне поздравляю избранного президента Дональда Трампа с победой. Я уверен, что давнее партнерство между Тайванем и США, основанное на общих ценностях и интересах, будет и впредь краеугольным камнем региональной стабильности и приведет к большему процветанию для всех нас", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее представители администрации Тайваня разных уровней выразили мнение, что США продолжат курс на развитие отношений с островом вне зависимости от итогов американских президентских выборов.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам телеканала Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу поступают поздравления от иностранных лидеров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. Соединенные Штаты являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. Общая сумма военных поставок США Тайваню за несколько лет, по оценке МИД КНР, превысила $70 млрд.