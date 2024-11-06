Издание Politico утверждает, что у Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать.

«Многие годы Трамп в своих выступлениях и постах в соцсетях призывал преследовать, сажать в тюрьму, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ», - пишет Politico.

По данным издания, в этот список мести вошли нынешний президент Джо Байден, вице-президент США и соперник Трампа на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, 51 специалист по разведке, подписавшие письмо о ноутбуке Хантера Байдена, а также и другие влиятельные политики.

«Теперь, когда он победил, у него есть и народный мандат, и власть, чтобы начать реализацию своей платформы наказания», – говорится в материале, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным делам.