Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах

Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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Французский лидер заявил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — говорится в публикации.

Ранее Макрон поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе.

Согласно предварительным результатам, Трамп победил на выборах в США, получив 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые результаты голосования опубликуют 11 декабря.