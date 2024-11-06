Германия увеличит военную помощь Молдавии

Молдавия намерена присоединиться к программе правительства Германии по оказанию помощи в оснащении иностранных вооруженных сил.

Решение о старте переговоров и подписании соответствующего соглашения было принято на заседании правительства республики.

"Договор предусматривает расширение сотрудничества между оборонными ведомствами, поставку нелетальных средств. В Молдавию также будет командирована группа консультантов Бундесвера", - сообщил госсекретарь молдавского минобороны Сергей Плоп, представлявший проект постановления.

Ранее в 2024 году Германия передала армии Молдавии 19 бронетранспортеров "Пиранья" и планирует передать еще 14 таких машин. Содействие в переоснащении армии республики оказывают также и другие страны Европы, а также США и НАТО. Это вызывает озабоченность властей непризнанного Приднестровья, а также России, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра.

Сегодня армия нейтральной по статусу Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. Для экономии средств ее личный состав был сокращен примерно до 6,5 тыс. человек, а период срочной службы уменьшен до 12 месяцев. На вооружении у нее находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и более 100 орудий и минометов. Преимущественно речь идет о технике советского образца 1960-1980-х годов.