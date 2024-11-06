Пока вы не уснули: победа Трампа и призыв Шольца к ЕС

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Fox News: Трамп набрал нужное для победы число голосов

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По оценке телеканала Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах.

По оценке Fox, кандидат от демократов Камала Харрис набрала 226 голосов выборщиков. Для победы на выборах президента США кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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Шольц призвал ЕС объединиться после победы Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен объединиться и действовать как единое целое.

"Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим", - сказал Шольц журналистам.

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Захарова высмеяла поздравление Трампу от Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, сомневавшемуся в победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США, сменить источники информации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что накануне президент Франции заявил, что «насколько он информирован, Дональд Трамп не станет президентом США», а сегодня уже поздравил кандидата от республиканцев с победой.

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В ЕС сделали заявление о помощи Киеву на фоне победы Трампа

В ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявили, что продолжают поддержку Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет РИА Новости.

Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

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«Мисс Россия» задержана в московском аэропорту

© ФТС России

«Мисс Россия» и вице «Мисс Мира-2015» София Никитчук задержана в московском аэропорту Внуково за контрабанду ювелирных украшений на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «112».

Никитчук прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул. Как утверждается, она пошла по «зеленому коридору», однако на таможенном досмотре ей пришлось задержаться.

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Мигранты избили женщину в Красногорске из-за замечания

В Красногорске толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное замечание о продаже магазином алкоголя после 23:00. Об этом сообщает портал 360.ru.

По сообщению издания, в избиении участвовала целая толпа. После случившегося у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сломанные ребро и палец, а также тупую травму живота. Женщина добавила, что в полиции столкнулась с хамством.

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Случаи заражения вирусом Коксаки выявили в Москве

В Москве выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента здравоохранения столицы.

«Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона», — приводит Депздрав слова профессора, главного детского инфекциониста столицы Людмилы Мазанковой.

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Названо наказание для Милохина из-за неявки в военкомат

Telegram-канал Mash утверждает, что блогеру Дане Милохину грозит административное наказание за третью неявку по повестке. По данным Mash, блогера разыскивает красногорский военкомат.

По информации Telegram-канала, у Милохина сохранилась красногорская прописка. По этому адресу ему приходят повестки, но он пока не приходил в местный военкомат и не уточнял сведения о себе. По данным Mash, блогеру грозит штраф до 30 тысяч рублей за уже третью неявку.

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Стали известны подробности в деле обвиненного в изнасиловании фигуриста

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Опубликованы подробности по делу выступающего за США российского фигуриста Ивана Десятова, которого обвинила в изнасиловании эстонская фигуристка Солен Мазинг. Информация появилась на портале Mediapart.

Спортсменка рассказала, что после турнира Golden Spin в декабре 2023 года Десятов и австралийская фигуристка Холли Харрис проводили ее до номера, где она приняла снотворные препараты. Однако около трех ночи она проснулась и почувствовала, что «внутри ее влагалища два пальца». По признанию Мазинг, она сразу узнала Десятова из-за его татуировок.

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Новак заявил о готовности России продолжить поставки газа в Европу

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о готовности Москвы продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, также он указал на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

Новак подчеркнул, что хотя Украина остается ненадежным транзитером для поставок энергоресурсов, Россия готова продолжать поставки газа в Европу, сообщает ТАСС.

Он отметил, что для стран, нуждающихся в дешевом и экологически чистом энергетическом ресурсе, сложившаяся ситуация требует договоренностей на уровне потребителей и транзитной стороны.

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