Шольц призвал ЕС объединиться после победы Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен объединиться и действовать как единое целое.
"Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим", - сказал Шольц журналистам.
Он подчеркнул, что провел в среду телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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"Завтра мы встретимся с другими главами государств и правительств Европы в Будапеште. Мы будем тесно координировать свои действия там и продолжим делать это в ближайшие недели", - констатировал канцлер.