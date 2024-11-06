Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен объединиться и действовать как единое целое.

"Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим", - сказал Шольц журналистам.

Он подчеркнул, что провел в среду телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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