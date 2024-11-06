В Израиле обнаружили древний знак в победе Трампа

Министр связи Израиля Шломо Карьи назвал фразу «Дональд Трамп - президент» соответствующей текущему 5785 году по еврейскому календарю, напомнив о древнем числовом анализе букв. Об этом пишет РБК.

Карьи отметил, что подобные вещи вычисляются при помощи метода под названием гематрия. Он также поздравил кандидата от Республиканской партии с победой на президентских выборах в США, назвав его «настоящим другом Израиля».

«Трамп будет на нашей стороне, чтобы вернуть наших заложников и обеспечить абсолютную победу [над ХАМАС]», - заявил Карьи в соцсетях.

Голосование на выборах в США состоялось 5 ноября. По итогам подсчета голосов Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получила 224 голоса выборщиков и 47,5% голосов избирателей. Трамп уже объявил о своей победе и получил поздравления от ряда мировых лидеров. В частности, его поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявивший о «мощном обновлении великого союза между Израилем и Америкой».