"Хезболлах" заявило об ударе по военной базе близ аэропорта Бен-Гурион

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о нанесении ракетного удара по израильской военной базе Црифин, расположенной недалеко от международного аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения, нападение было совершено "в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа", а также в целях "защиты Ливана". Информация о последствиях атаки не приводится.

Ранее израильская радиостанция Kan проинформировала о падении ракеты в окрестностях аэропорта. По данным портала Ynet, "аэропорт открыт, взлет и посадка осуществляются в штатном режиме".

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.