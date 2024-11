"Сегодня мы увольняем Камалу Харрис": мемы о выборах в США

В сети отреагировали на возвращение лидера Республиканцев Дональда Трампа в Белый дом. Одним из первых, кто высказался о выборах президента США, стал предприниматель Илон Маск, который опубликовал мем с раковиной в Овальном кабинете. Изображение считается отсылкой к фразе let that sink in — «позвольте осознать это» или в дословном переводе «пустите эту раковину внутрь». Ранее с такой раковиной Маск приходил в офис Twitter, после того, как стал владельцем социальной сети.

Также пользователи высказывались о популярной в интернете белке-блогере — Арахис. Грызуна накануне голосования изъяли у владельца и усыпили сотрудники департамента охраны природы. Сторонники Республиканцев превратили вопрос об эвтаназии белки в политический, так как штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии.

Кроме того, множество пользователей выражали поддержку 45-му и теперь уже 47-му президенту США Дональду Трампу.

