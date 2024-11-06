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"Сегодня мы увольняем Камалу Харрис": мемы о выборах в США

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"Сегодня мы уволим Камалу Харрис"
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"Сегодня мы уволим Камалу Харрис" 
© Соцсети
"Победная улыбка выглядит так"
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"Победная улыбка выглядит так" 
© Соцсети
"Пустите эту раковину внутрь"
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"Пустите эту раковину внутрь" 
© Соцсети
Трамп против Демократов
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Трамп против Демократов 
© Соцсети

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Тяжеловес
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Тяжеловес 
© Соцсети
"Импичмент, арест, обвинение, попытка убийства, но все еще на ногах"
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"Импичмент, арест, обвинение, попытка убийства, но все еще на ногах" 
© Соцсети
Отсылка к мему 2016 года, когда растроенная поклонница Хилари Клинтон кричала на публике после провала Демократов на выборах президента США
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Отсылка к мему 2016 года, когда растроенная поклонница Хилари Клинтон кричала на публике после провала Демократов на выборах президента США 
© Соцсети
"Армия Трампа в 2016 и сейчас"
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"Армия Трампа в 2016 и сейчас" 
© Соцсети
"Экономика при Харрис настолько плохая, что каждому нужна вторая работа"
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"Экономика при Харрис настолько плохая, что каждому нужна вторая работа" 
© Соцсети

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"Посмотри на меня! Я теперь президент!"
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"Посмотри на меня! Я теперь президент!" 
© Соцсети
"Самый большой неудачник этой ночи"
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"Самый большой неудачник этой ночи" 
© Соцсети
"Мусорщики выметут мусор из Белого дома"
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"Мусорщики выметут мусор из Белого дома" 
© Соцсети
Белка-блогер Арахис поддерживает Трампа
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Белка-блогер Арахис поддерживает Трампа 
© Соцсети

В сети отреагировали на возвращение лидера Республиканцев Дональда Трампа в Белый дом. Одним из первых, кто высказался о выборах президента США, стал предприниматель Илон Маск, который опубликовал мем с раковиной в Овальном кабинете. Изображение считается отсылкой к фразе let that sink in — «позвольте осознать это» или в дословном переводе «пустите эту раковину внутрь». Ранее с такой раковиной Маск приходил в офис Twitter, после того, как стал владельцем социальной сети.

Также пользователи высказывались о популярной в интернете белке-блогере — Арахис. Грызуна накануне голосования изъяли у владельца и усыпили сотрудники департамента охраны природы. Сторонники Республиканцев превратили вопрос об эвтаназии белки в политический, так как штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии.

Кроме того, множество пользователей выражали поддержку 45-му и теперь уже 47-му президенту США Дональду Трампу.

Мемы о выборах в США — в галерее «Рамблера».