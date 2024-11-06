Что обещал Дональд Трамп в случае победы на выборах

Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах в США, получив более 270 голосов выборщиков и 51 процент голосов избирателей. «Рамблер» собрал главные предвыборные обещания Трампа, касающиеся различных тем, - от украинского кризиса до смертной казни.

Об Украине

Трамп не раз обещал положить конец конфликту России и Украины. Он утверждал, что в случае победы на выборах он сможет сделать это еще до своей инаугурации и всего за 24 часа.

Трампа неоднократно спрашивали, как именно он собирается это сделать, но он так и не изложил свой план. Также он обещал остановить «поток денег», идущий на Украину из США.

О НАТО

Трамп заявлял о планах пересмотреть участие США в НАТО и сократить некоторые международные обязательства Вашингтона. В частности, он обещал снизить вклад США в альянс, если другие страны-члены не увеличат расходы на оборону.

О мигрантах

Трамп обещал провести самую масштабную массовую депортацию в истории США. В сентябре он заявил, что начнет с мигрантов в Колорадо и Огайо. Отмечалось, что в случае победы Трамп «мобилизует все федеральные и государственные полномочия, необходимые для проведения крупнейшей операции по депортации преступников, наркоторговцев и торговцев людьми».

Трамп также обещал «защитить границу», продолжить строительство стены на границе с Мексикой и привлечь к охране границы Национальную гвардию. На фоне конфликта на Ближнем Востоке Трамп заявил, что аннулирует визы «сторонникам ХАМАС». Кроме того, он пообещал восстановить свой запрет на въезд в США для граждан нескольких стран с преобладающим мусульманским населением.

О Китае

Трамп обещал ввести жесткие санкции против Китая и «других нарушителей правил торговли». Он также заявил о планах резко повысить существующие пошлины на китайские товары. Затем Трамп пригрозил ввести «парализующие» пошлины на китайский импорт в случае нападения Китая на Тайвань.

О налогах и пошлинах

Трамп заявлял, что отменит налоги на чаевые. Для этого Конгрессу потребуется принять закон, по которому работники, получающие чаевые, больше не будут облагаться федеральными налогами на эти доходы. В правительстве оценили стоимость этого обещания в 250 миллиардов долларов.

Трамп также пообещал отменить налоги с пособий по социальному обеспечению пожилых людей. По данным Управления социального обеспечения США, около 40 процентов получателей таких пособий платят федеральный подоходный налог.

В то же время Трамп хочет ввести 10-процентные пошлины на импорт, чтобы стимулировать внутреннее производство, и увеличить льготы для американских добывающих компаний. Он также говорил о снижении ставки корпоративного налога с 21 до 15 процентов, но только для компаний, которые производят свою продукцию в США.

О смертной казни

Трамп пообещал отменить мораторий Минюста США на смертную казнь и «применить всю силу закона» против крупных наркоторговцев, педофилов и убийц полицейских. Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне (не в отдельных штатах) был введен в США в 2021 году.

Об абортах

Трамп заявлял, что не поддержит запрет абортов на федеральном уровне, но допускает право запрета на уровне отдельных штатов. Также Трамп говорил, что издаст указ, предписывающий федеральным агентствам сократить программы, которые способствуют смене пола и другим «трансгендерным* безумиям».

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