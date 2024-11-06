Политолог рассказал, продолжит ли Харрис карьеру после проигрыша

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в будущем продолжит политическую карьеру, однако вряд ли будет участвовать в президентских выборах в 2028 году, поделился мнением с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов.

По его словам, Харрис не сможет повторить опыт Дональда Трампа, так как у нее нет такой же финансовой поддержки и количества сторонников.

"Теоретически можно предположить, что Харрис сохранится в политическом поле, все-таки ей только 59 лет. И видно, что у нее есть силы и амбиции. При этом трудно представить, чтобы она повторила опыт Трампа после этого поражения на выборах. Сомневаюсь, что она придет на следующие выборы и победит на них. У нее нет той финансовой базы, что есть у Трампа, нет такого количества сторонников. И в избирательную кампанию она включилась на очень позднем этапе", — высказался Кортунов.

Политолог добавил, что на следующих президентских выборах Демократическую партию, вероятнее всего, будут представлять новые лидеры. По его мнению, Харрис скинут со счетов.

"Скорее всего, от Демократической партии будут уже совсем другие люди, с другой повесткой дня. Сейчас не только Трамп победил со значительным отрывом, но еще и республиканцы взяли обе палаты в конгрессе. Это спровоцирует серьезный кризис у демократов, и, вероятно, в 2028 году мы увидим у демократов каких-то новых лидеров с новыми программами и стратегиями. И едва ли Харрис так легко удастся удержаться на плаву", — заключил Кортунов.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Харрис, которая, по предварительным данным, проиграла на выборах президента США, не смогла победить из-за действий главы Белого дома Джо Байдена. Он выразил мнение, что американцы не захотели выбирать марионетку.