Экс-президент Польши разочаровался в США после победы Трампа

Бывший президент Польши (1990-1995) и лауреат Нобелевской премии мира (1983) Лех Валенса заявил, что разочарован американским народом, который отдал свои предпочтения на президентских выборах в США Дональду Трампу.

"Для меня американский народ до этих выборов был образцом достойного поведения, я мало доверял политикам, не считая президента [Билла] Клинтона. После этих выборов я меняю свое мнение", - написал Валенса в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Выбор в пользу Трампа, мягко говоря, не годится для образца поведения или подражания. После такого примера и образца что можно требовать, ожидать от гражданина?" - добавил патриарх польской политики.

За день до президентских выборов в США Валенса объявил о своей поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам американских СМИ, Трамп уже набрал более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу поступают поздравления от иностранных лидеров.