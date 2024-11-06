Украине придётся забыть о «плане победы» и начать доказывать свою ценность для Запада после вероятного избрания по итогам выборов в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Можно сказать окончательно: любой «план победы», основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть... Нам нужен собственный план непобедимости», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, мировой порядок при Трампе будет основан не на правилах, а на договорённостях, и Киеву придётся «работать 24/7», чтобы доказать свою состоятельность.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Владимира Зеленского Трампа.

*(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).