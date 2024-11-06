Заместитель председателя парламента Украины Александр Корниенко попросил нового президента США Дональда Трампа помочь Верховной Раде переизбраться.

По словам депутата, к сожалению, Рада не может измениться, как американский Конгресс. Но депутаты очень хотели бы, чтобы политики США, начиная с Трампа, «заканчивая Конгрессом, Сенатом», сделали максимум для того, «чтобы мы могли переизбраться».

«Это наша просьба, как депутатов, к ним», — цитирует Корниенко «Українські Новини».

Замглавы парламента добавил, что для этого нужно завершить конфликт, поскольку во время военного положения выборы на Украине проводить нельзя.

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным делам.