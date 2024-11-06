Борис Джонсон был отстранен от эфира на телеканале Channel 4 из-за того, что настойчиво рекламировал свои мемуары Unleashed, несмотря на просьбы ведущего прекратить и сосредоточиться на обсуждении президентских выборов в США.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон был изгнан из передачи на канале Channel 4 из-за настойчивой рекламы своих мемуаров Unleashed, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Джонсон буквально с первых минут эфира начал упоминать свою книгу, хотя темой передачи были президентские выборы в США. Он связывал ответы на вопросы об Украине и возможном возвращении в политику с содержанием мемуаров.

Когда ведущий попросил убрать книгу, Джонсон заявил: «Вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы остановить меня… Я имею право рекламировать свою книгу».

В скором времени его уже не было в студии, а ведущий пояснил, что причиной отстранения стало чрезмерное упоминание книги.

Мемуары Unleashed, выпущенные в октябре 2024 года, описывают карьеру Джонсона на постах мэра Лондона, главы МИД и премьер-министра. По данным The Guardian, в первую неделю книга стала бестселлером с продажами около 42 тыс. копий, но затем продажи упали на 62%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Джонсон в своей книге Unleashed вспомнил, как в школьные годы пел «Калинку» и «Дубинушку» в СССР и отметил свою любовь к русской культуре.

Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал его как «опасного фрика», указывая на его антироссийскую и антиукраинскую позицию, которая противоречит интересам мира в Европе.