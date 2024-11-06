Проклятие "рукопожатия" Владимира Зеленского настигло еще одного политика – Камалу Харрис, которая проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в США. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

К публикации он прикрепил фотографии со встреч Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами, которые потеряли свои посты. В частности, украинский лидер на кадрах жмет руку экс-премьеру Британии Борису Джонсону, бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, экс-премьеру Франции Санне Марин и другим политикам.

© Соцсети

Боуз также отметил переменчивость взглядов Зеленского, который до недавнего времени поддерживал именно кандидатуру Харрис, но одним из первых поздравил Дональда Трампа.

"Сегодня мы увольняем Камалу Харрис": мемы о выборах в США

До этого Do Rzeczy писал, что поддержка кандидата на пост Демократической партии Камалы Харрис со стороны Тейлор Свифт, Бейонсе и других звезд не помогла ей одержать победу на президентских выборах в США, а помощь со стороны знаменитостей в политических мероприятиях переоценена.