Оскорбивший Трампа британский министр поздравил его с триумфом

Глава британского МИД Дэвид Лэмми поздравил республиканца Дональда Трампа с триумфом на президентских выборах в США, хотя прежде британец оскорбил Трампа в одном из своих интервью.

"Поздравления Дональду Трампу с его победой. У Великобритании нет большего друга, чем США, а особыми отношениями, которым уже более 80 лет, дорожат по обе стороны Атлантики. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами и с Джеймсом Дэвидом Вэнсом (кандидат республиканцев в вице-президенты - прим. автора) в предстоящие годы", - отметил глава британского МИД, чьи слова приводит ТАСС.

Известно, что шесть лет назад Лэмми дал интервью журналу Time, в котором обозвал Трампа "женоненавистником и социопатом, симпатизирующим неонацистам", а также заявил, что американский политик является огромной угрозой для международного порядка.

Напомним, что, согласно предварительным итогам президентских выборов в США, состоявшихся 5 ноября, Трамп одерживает уверенную победу. Известно, что республиканцу удалось взять вверх во всех колеблющихся штатах. О триумфе Трампа уже объявил целый ряд американских СМИ, а также сам политик в ходе своего выступления перед электоратом во Флориде.