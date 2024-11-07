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Орбан заявил о больших планах на будущее во время беседы с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Орбан заявил о больших планах на будущее во время беседы с Трампом
© РИА Новости / Алексей Никольский
"Только что провел первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас грандиозные планы на будущее!" - написал Орбан на своей странице в X (ранее Twitter).

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Он уже объявил себя 47-м президентом США, его оппонент от демократов Камала Харрис, а также действующий президент Джо Байден позвонили республиканцу и поздравили его с победой на выборах.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.

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