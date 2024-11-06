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Армия РФ продвинулась в четырех точках Донбасса

Подразделения российской армии приближаются с юга к донецкому городу Курахово - до его окраин им осталось пройти около 12 километров, сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Также ВС РФ продвинулись к дороге, которая обеспечивает логистику ВСУ.

Российские войска прорываются к поселку Боровое и заходят все дальше на запад от Курахово, подчеркивается в статье. ВС РФ также приближаются к селу Максимовка и к населенному пункту Разрыв. Российская армия продвинулась возле села Григорьевка к северу от Селидово. Расстояние от Григорьевки до северных окраин Красноармейска (на Украине город называют Покровском) составляет около десяти километров. Кроме того, россияне «растянули выступление» возле села Вишневое и приблизились к Первомайскому, подчеркивают «ИноСМИ».

«Разгромная победа Трампа - лучший вариант для Америки»

Лучшим результатом для справедливости, демократии и повседневной жизни американцев была бы не просто победа Дональда Трампа на выборах президента США, а его «абсолютная убедительная победа», пишет Кайли Грисволд в своей статье для The Federalist. По мнению автора статьи, Америке нужна решительная победа Трампа, чтобы дать понять лидерам демократов, пропагандистам СМИ, бюрократическим тиранам и цензорам крупных технологических компаний, что их «коварные и часто незаконные действия» не будут вознаграждены победой на выборах.

Грисволд заявила, что демократы, устроившие беспрецедентные судебные разбирательства против своих политических оппонентов, не заслуживают победы. Автор статьи подчеркнула, что демократы транслировали откровенную пропаганду «24/7/365» и вступили в сговор с «олигархами из крупных технологических компаний», чтобы подавить американцев с другими взглядами. Также Грисволд обвинила демократов во лжи о физической форме Джо Байдена и о статистике насильственных преступлений. Победа Трампа на этой неделе избавит страдающих американцев от жизни в «аду Байдена-Харрис», заключила автор статьи.

Выборы в США побили рекорд

Выборы президента США, завершившиеся 5 ноября 2024 года, станут самыми дорогими в истории страны - общая сумма трат на них достигла 15,9 миллиарда долларов, пишет Financial Times. В 2020-м расходы на американские выборы составили 15,1 миллиарда долларов, а в 2016-м - 6,5 миллиарда.

Всего на предвыборные кампании Дональда Трампа и Камалы Харрис было потрачено 3,5 миллиарда долларов. Штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем команде Трампа. Более половины из собранной суммы пошли на рекламу. При этом крупнейшим жертвователем стал 82-летний бизнесмен Тимоти Меллон, который передал 197 миллионов долларов Трампу и республиканцам.

«Харрис готовится к судебным тяжбам»

Члены предвыборного штаба кандидата в президенты США Камалы Харрис считают, что страну ожидают недельные судебные тяжбы по результатам выборов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из советников предвыборной кампании Харрис.

По словам собеседника CNN, на официальное объявление победителя выборов может уйти несколько дней. Источник телеканала заявил, что судебные разбирательства, вероятно, начнутся вне зависимости от результатов выборов. У штаба Харрис есть адвокаты в разных регионах страны, эти юристы могут оспорить результаты подсчетов.

«Запад уступил в пляске с медведем»

Запад танцевал с Россией опасный танец на украинской арене, пишет автор портала Geopolitika Зоран Метер. Он отметил, что западные страны пригласили на танец медведя и только медведь теперь может решить, когда эта пляска закончится.

По словам автора статьи, только глупцы могли думать, что в Европе будет стабильность и все проблемы исчезнут сами собой, если политическим решением из нее убрать российский фактор. Пока на Западе делают громкие заявления, российские силы продолжают продвигаться в Донбассе, а украинская армия почти каждый день теряет по селу или городу. По мнению Метера, Запад полностью осознает, что Россия никогда не позволит Украине присоединиться к НАТО. Именно поэтому на прошлой неделе некоторые высокопоставленные чиновники западных стран начали мягко намекать, что из членства Украины в альянсе ничего не выйдет.