Бербок поздравила Трампа с избранием на пост президента США

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поздравила Дональда Трампа с избранием на пост президента США и заявила, что Европе теперь придется взять на себя еще большую ответственность в политике безопасности.

"Американцы проголосовали. Дональд Трамп победил на выборах. Мы его с этим поздравляем", - заявила Бербок журналистам. При этом она добавила, что Германия, Европа и США являются ближайшими партнерами и союзниками. "Германия также будет близким и надежным союзником будущего американского правительства", - сказала она.

В то же время глава МИД ФРГ подчеркнула, что после выборов происходит перестройка как внутриполитических, так и внешнеполитических отношений.

"Для меня, для нас, ясно: нам, европейцам, теперь придется взять на себя еще большую ответственность за политику безопасности. Сегодня, завтра, послезавтра", - констатировала Бербок. "Мы готовы к этому", - указала она.

Теперь, по словам главы внешнеполитического ведомства, ФРГ должна мыслить масштабно и делать большие инвестиции в европейскую безопасность. "Это также означает: мы должны освободиться от оков, которые мы сами создали, особенно когда инвестируем в нашу безопасность в Германии и ЕС. В том числе для дальнейшего укрепления европейской опоры в НАТО", - заметила министр.

Это, по ее мнению, не является заменой альянса.

"Это инвестиция в наше общее трансатлантическое партнерство", - утверждала она. "Наши партнеры могут положиться на Германию. Наши партнеры в США, наши партнеры в Европе, наши партнеры на Украине", - заявила министр. "Продолжение работы над этим является обязанностью правительства ФРГ, особенно в данный момент", - заключила Бербок.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров. В частности, все лидеры брюссельских институтов ЕС, а также генсек НАТО уже поздравили Трампа с победой.