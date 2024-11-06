Politico рассказала, как в Киеве отреагировали на победу Трампа

На Украине после сообщений о возможной победе Дональда Трампа царит страх, пишет издание Politico.

"Украинцы со смесью тревоги и мрачной решимости отреагировали на новость о том, что Дональд Трамп, вероятно, будет переизбран на второй срок", - пишет издание и добавляет, что вероятнее всего, как поняли в Киеве, придется обращаться за помощью к другим странам Запада.

Ранее Дональд Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что именно Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией и назвал его одним из величайших "торгашей", которых он когда-либо видел. По словам Трампа, Зеленскому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд.

Но, высказывал уверенность кандидат в президенты США, Зеленский должен был предотвратить начало войны.

Утром 6 ноября по данным Fox News Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства.