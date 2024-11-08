Эрдоган назвал условие для завершения конфликта на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что уверен в возможности быстрого решения конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа продемонстрирует соответствующую волю и намерение.

"Усилия некоторых западных стран во главе с Соединенными Штатами по прекращению войны на Украине ускорят урегулирование этого конфликта. С самого начала мы выбрали сторону мира, мы проигнорировали попытки склонить нас встать на одну из сторон в войне и поддерживали контакт с обеими сторонами. Мы также увидели, что Запад недостаточно разделяет нашу уверенность в том, что данную проблему можно решить посредством дипломатии. Если мы увидим, что администрация США в эпоху Трампа подходит к этому вопросу с позиций урегулирования, то мы легко сможем положить конец этой войне", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по итогам его визитов в Киргизию и Венгрию, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что "больше оружия, больше бомб и больше хаоса не положат конец этой войне".

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