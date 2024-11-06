Палестинское движение ХАМАС посоветовало Дональду Трампу, объявившему о своей победе на президентских выборах в США, учесть ошибки, совершенные действующим американским лидером Джо Байденом в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Мы призываем Трампа извлечь уроки из ошибок Байдена", - отметил представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии агентству Reuters.

По его словам, Трампу также предстоит "пройти проверку" на способность выполнить свое обещание положить конец конфликту в Ближневосточном регионе.

По прогнозу телеканала Fox News и газеты The Hill, республиканец Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на выборах представляла Камала Харрис.

Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах

1 октября Трамп заверил, что в случае своей победы сможет прекратить хаос на Ближнем Востоке. Ранее движение ХАМАС неоднократно возлагало на администрацию Байдена ответственность за эскалацию напряженности в регионе.