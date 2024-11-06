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Глава Евросовета поздравил Трампа с победой

Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявив при этом, что ЕС будет следовать своему курсу. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

Глава Евросовета поздравил Трампа с победой
© РИА Новости
"Поздравления избранному президенту Дональду Трампу. ЕС и США имеют прочный союз и историческую связь. Как союзники и друзья, ЕС рассчитывает на продолжение нашего конструктивного сотрудничества. ЕС будет следовать своему курсу в соответствии со стратегической повесткой дня как сильный, единый, конкурентоспособный и суверенный партнер, защищая при этом основанную на правилах многостороннюю систему", - отметил он.

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