Лидер АдГ назвала голосование в США "выборами против военной пропаганды"

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель поздравила Дональда Трампа с избранием президентом США и заявила, что голосование было выборами против экономического спада и военной пропаганды.

"Я хотела бы поздравить Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Это были выборы трудящегося населения в США, на них победил не голливудский актер, а трудящийся народ", - сказала Вайдель. Видео размещено на ее странице в соцсети X.

В то же время политик отметила, что это было голосование "против массовой миграции, экономического спада и климатической идеологии".

"Прежде всего именно молодые люди захотели наконец снова обрести перспективу", - подчеркнула лидер АдГ. "И это были выборы против всей этой военной пропаганды", - констатировала Вайдель.

Она пожелала Трампу успехов на посту президента США.

По прогнозу телеканала Fox News и газеты The Hill, Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на них представляла Камала Харрис. Она с января 2021 года является вице-президентом США. Трамп был 45-м американским президентом. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.