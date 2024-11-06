Вэнс прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил о том, что сегодня американцы стали свидетелями «величайшего» политического возвращения в истории США после победы на выборах бывшего президента Дональда Трампа. Его слова приводит CNN.

Накануне в США прошло голосование на президентских выборах. Сегодня телеканал Fox News сообщил о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Сам Трамп, выступая во Флориде, объявил о своей победе. Он назвал свой результат невероятным и пообещал американцам, что его второй президентский срок станет «поистине золотой эпохой».

В ходе своего выступления в Уэст-Палм-Бич напарник Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс поблагодарил его за «оказанное доверие».

«Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов», - заявил кандидат на пост вице-президента США.

Он выразил уверенность, что теперь США ждет экономическое восстановление.