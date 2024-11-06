Моди ожидает возобновления сотрудничества с Трампом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив стремление укреплять сотрудничество между двумя странами.
Соответствующее сообщение индийский премьер разместил на своей странице в соцсети Х.
"От всей души поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах", - написал Моди. "Я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США. Давайте вместе работать на благо наших народов и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию", - добавил он.