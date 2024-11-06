В США заявили о неопределенном будущем Украины после победы Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США обернется для Украины еще большей неопределенностью о ее будущем.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Перспектива победы Дональда Трампа приносит новый всплеск неопределенности на Украину», — говорится в сообщении издания.

Трамп, пишет WSJ, неоднократно заявлял, что будет стремиться к быстрому прекращению войны и ставил под сомнение расходы США на поддержку Украины, но не детализировал план.

До этого Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Трамп после получения необходимого количества голосов выборщиков заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа.