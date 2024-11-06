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Возвращение Трампа и сокрушительный разгром Харрис: эмоциональные кадры из США

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Сторонник Дональда Трампа на Манхэттене во время объявления результатов президентских выборов в США
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Сторонник Дональда Трампа на Манхэттене во время объявления результатов президентских выборов в США 
© legion-media.ru
Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон
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Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон 
© legion-media.ru
Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США в одном из пабов, Вашингтон
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Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США в одном из пабов, Вашингтон 
© legion-media.ru
Сторонница Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон
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Сторонница Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон 
© legion-media.ru

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Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США, Флорида
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Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США, Флорида 
© legion-media.ru
Сторонники Камалы Харрис во время ожидания результатов президентских выборов в США, Вашингтон
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Сторонники Камалы Харрис во время ожидания результатов президентских выборов в США, Вашингтон 
© legion-media.ru
Пустые стулья на вечеринке сторонников Камалы Харрис в честь выборов президента США, Вашингтон
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Пустые стулья на вечеринке сторонников Камалы Харрис в честь выборов президента США, Вашингтон 
© legion-media.ru
Сторонник Дональда Трампа в костюме супергероя, Вашингтон
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Сторонник Дональда Трампа в костюме супергероя, Вашингтон  
© legion-media.ru
Сторонники Камалы Харрис в одном из предвыбоных штабов, Атланта
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Сторонники Камалы Харрис в одном из предвыбоных штабов, Атланта 
© ТАСС

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Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США, Нью-Йорк
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Сторонники Дональда Трампа в ожидании результатов выборов президента США, Нью-Йорк 
© ТАСС
Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Атланта
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Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Атланта 
© ТАСС
Вечеринка сторонников Камалы Харрис в честь выборов президента США, Вашингтон
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Вечеринка сторонников Камалы Харрис в честь выборов президента США, Вашингтон 
© ТАСС
Сторонники Камалы Харрис в предвыбоном штабе Демократов в Берлине
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Сторонники Камалы Харрис в предвыбоном штабе Демократов в Берлине 
© ТАСС
Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон
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Сторонники Камалы Харрис во время объявления результатов президентских выборов в США, Вашингтон 
© ТАСС

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Сторонница Камалы Харрис в ожидании результатов выборов президента США, Токио
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Сторонница Камалы Харрис в ожидании результатов выборов президента США, Токио 
© ТАСС

Лидер Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах Президента США. Сенатор Джей Ди Вэнс стал избранным вице-президентом США.

«Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна когда-либо видела», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

По оценке Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов). Его соперница Камала Харрис, по данным Fox News, набирает 226 голосов.

Согласно предварительным результатам, Демократическая партия также терпит сокрушительное поражение на выборах в Сенат и Палату представителей.

Эмоциональные кадры американских избирателей — в галерее «Рамблера».