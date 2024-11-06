Возвращение Трампа и сокрушительный разгром Харрис: эмоциональные кадры из США

Лидер Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах Президента США. Сенатор Джей Ди Вэнс стал избранным вице-президентом США.

«Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна когда-либо видела», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

По оценке Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов). Его соперница Камала Харрис, по данным Fox News, набирает 226 голосов.

Согласно предварительным результатам, Демократическая партия также терпит сокрушительное поражение на выборах в Сенат и Палату представителей.

Эмоциональные кадры американских избирателей — в галерее «Рамблера».