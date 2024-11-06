Вучич поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сербии Александар Вучич поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, отметив, что Белград остается привержен сотрудничеству с Вашингтоном ради мира.

"Поздравляю Дональда Трампа с победой. Вместе мы сталкиваемся с серьезными вызовами, стоящими перед нами. Сербия привержена сотрудничеству с США ради стабильности, процветания и мира", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав совместное с Трампом фото.