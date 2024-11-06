Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, заявив, что Украина «с нетерпением ждет эры сильной Америки». Об этом Зеленский написал в соцсети X.

Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента и уже получил поздравления от лидеров Франции, Израиля, Сербии, Венгрии и других стран. По оценке Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу (для нее необходимо 270 голосов). Соперница Трампа, демократ Камала Харрис, по данным Fox News, получает 226 голосов.

Поздравляя Трампа, Зеленский заявил, что вспоминает их «замечательную встречу» в сентябре, на которой они обсуждали стратегическое партнерство и новый украинский план.

«Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества с США. Зеленский назвал Украину «одной из сильнейших военных держав Европы» и подчеркнул, что Киев стремится обеспечить долгосрочный мир и безопасность для Европы и трансатлантического сообщества.

«Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах», - заявил Зеленский.

В заключение он отметил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа с победой.