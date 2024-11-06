Премьер Израиля поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляем вас с величайшим возвращением в истории!» — написал израильский премьер.

Нетаньяху назвал победу Трампа на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.

Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым иностранным лидером, который поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

Согласно данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.