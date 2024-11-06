Кандидат в президенты США Дональд Трамп исполнил «фирменный» танец руками в конце своего обращения к сторонникам во Флориде. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

Выступая во Флориде, Трамп объявил о своей победе на выборах. Он назвал свой результат «самой невероятной политической победой» в истории США и пообещал, что его второй президентский срок станет «поистине золотой эпохой».

По оценке Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу (для нее необходимо 270 голосов). Его соперница, демократ Камала Харрис, по данным Fox News, получает 226 голосов.

Трамп пообещал американцам «золотой век»

Оценки других телеканалов, ведущих подсчет голосов, ниже как в отношении Трампа, так и Харрис. Однако Трампа уже поздравили с победой президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Сербии Александр Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и другие мировые лидеры.