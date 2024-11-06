Трамп заявил о намерении положить конец войнам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам за время своего президентства. Его цитирует РИА Новости.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал он, выступая в своем имении в Мар-а-Лаго.

Трамп напомнил, что в его предыдущий президентский срок США начали кампанию лишь против боевиков ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). «Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — подчеркнул политик.