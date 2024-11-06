«Золотая эпоха» и исцеление Америки: главное из «победного» выступления Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступив перед сторонниками во Флориде. Трамп пообещал американцам «золотую эпоху» и защиту границы страны, трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

Победа, «золотая эпоха» и обещания

Трамп назвал свой результат на выборах «самой невероятной политической победой», которую США когда-либо видели. Он пообещал, что его второй президентский срок станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.

«Я буду бороться за вас, за ваши семьи и ваше будущее каждый день. Я буду бороться за вас с каждым вздохом. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы», - сказал Трамп своим сторонникам.

Он добавил, что «поможет стране исцелиться». Трамп отметил, что США «нуждаются в помощи», и пообещал «исправить границы».

Прогнозы Трампа

Трамп считает, что на этих выборах он наберет более 315 голосов выборщиков (для победы необходимо 270 голосов). Также он считает, что республиканцам удастся сохранить контроль над Палатой представителей США. Члены Республиканской партии уже обеспечили себе большинство в Сенате.

Пара слов о сторонниках

Трамп поздравил с победой своего кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса и высказался об основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске. Он назвал Маска «супер-гением» и заявил, что власти США должны защищать таких людей. Трамп похвалил технологию Starlink, заявив, что Маск помог обеспечить интернетом пострадавших от недавних ураганов в Северной Каролине.

Трамп также упомянул Роберта Ф. Кеннеди-младшего в числе своих сторонников. Он поблагодарил его, сказав, что бывший кандидат в президенты от Демократической партии «поможет снова сделать Америку здоровой».