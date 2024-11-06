Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не планирует «развязывать войны» в случае своей победы на выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

Политик на фоне продолжающегося подсчета голосов по итогам президентских выборов выступил перед своими сторонниками в штате Флорида. Мероприятие проходит в резиденции бывшего американского лидера Мар-а-Лаго.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал Трамп, рассказывая о своих планах на случай избрания.

Он добавил, что в 2017–2021 годах американские граждане «не знали никаких войн». В тот период республиканец занимал пост главы государства, и тогда США конфликтовали только с ИГИЛ (организация запрещена в России). Более того, по словам политика, Вашингтон «в рекордные сроки» нанес этой организации поражение.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа, выдвинутой в качестве кандидата от Демократической партии, стала действующий вице-президент страны Камала Харрис.

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы будущему главе государства надо набрать 270 голосов выборщиков. Как сообщил телеканал Fox News, претендент от Республиканской партии уже получил 277 голосов.