В Израиле утвердили назначение новых глав Минобороны и МИД страны

Кнессет (парламент) утвердил назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля, а Гидеона Саара - главой МИД еврейского государства. Об этом сообщает Ynet.

В публикации отмечается, что парламентское заседание началось сразу после того, как 7 ноября вступило в силу решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отставке предыдущего главы Минобороны Йоава Галанта. Кнессет одобрил изменения в правительстве.

По данным издания, назначение новых глав ведомств поддержали 58 парламентариев, оппозиция не участвовала в голосовании. Также депутата от партии "Новая надежда - Правые государственники" Зеэва Элькина утвердили на посту министра в Минфине, который будет отвечать за восстановление районов на севере и юге Израиля.

6 ноября экс-глава министерства обороны Израиля Йоав Галант объяснил свою отставку разногласиями с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по трем вопросам. 5 ноября Нетаньяху отправил Галанта в отставку. Пост главы ведомства временно займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.